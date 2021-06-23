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Верим в вас! Зеленский поздравил украинских футболистов с выходом в плей-офф Евро-2020

23 июня 2021 21:32

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент уверен, что до этого сборная Украины по футболу просто разминалась, а теперь покажет настоящий футбол

Владимир Зеленский и национальная сборная Украины по футболу/коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский и национальная сборная Украины по футболу/коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную по футболу с выходом в плей-офф чемпионата Европы.

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Об этом он написал в Telegram.

"Впервые в истории сборная Украины по футболу преодолевает групповой этап чемпионата Европы и попадает в плей-офф!" – написал Зеленский.

Президент отметил, что "футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда была к нам несправедливой".

"Вспомнить хотя бы незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012. Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно – заслуженно", – уверен он.

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Глава государства также заявил, что теперь у украинских футболистов появился шанс доказать, что "все это время мы просто разминались".

"Я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину!" - поддержал сборную Зеленский.

Напомним, в среду, 23 июня, выяснилось, что впервые в своей истории сборная Украины по футболу смогла выйти из группы на чемпионате Европы. Это произошло благодаря последним матчам в группе Е – в частности, сборная Испании разгромила Словакию, которая теперь уступает по дополнительным показателям Украине.

Ранее Владимир Зеленский поддержал украинскую национальную сборную по футболу после поражения в матче с Австрией, заявив, что не сомневается, что у украинцев "еще есть шанс".

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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