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Верховный суд взялся за жалобу Оксаны Марченко на указ Зеленского

13 апреля, 17:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Недолго суд рассматривал иск жены Медведчука и перенес заседание на другой день

Кассационный суд в составе Верховной суда Украины начал рассмотрение дел по иску телеведущей, супруги нардепа Виктор Медведчука Оксаны Марченко по обжалованию указа президента Владимира Зеленского о введении против нее санкций.

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Об этом сообщила пресс-служба суда.

Также суд удовлетворил просьбу Марченко о привлечении к судебному процессу СНБО и СБУ в качестве третьих лиц на стороне ответчика. В результате Верховный суд отложил рассмотрение дела до 24 мая.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 февраля на заседании СНБО было принято решение о введении санкций против Медведчука, его жены и еще ряда лиц. В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил санкции против Марченко тем, что ее муж переписал на нее компании, которые тоже попали под санкции. По его словам, если бы Медведчук не оформлял завод на жену, против нее санкции не вводили бы.

В ответ Оксана Марченко объявила о мести за санкции и пошла в политику. Она назвала санкции фейковыми.

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иск санкции Оксана Марченко Владимир Зеленский верховный суд

Источник: Сегодня

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