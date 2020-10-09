Верховный суд решил, на каком языке обязан говорить президент Украины

В суд пожаловались на президента, что на одном из форумов он выступал на русском языке

Верховный суд вынес решение по иску о противоправности общения президента Владимира Зеленского на форуме iForum-2019 на русском языке. Судьи постановили, что глава государства во время исполнения своих служебных обязанностей должен общаться на государственном языке.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, в суд обратилось лицо с требованием признать противоправным общения президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на негосударственном языке и обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Ранее Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

"Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность. Учитывая изложенное, Большая палата закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства", – говорится в заявлении.

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Напомним, ранее Верховный суд не смог решить, можно ли штрафовать президента, когда он во время рабочей поездки в Хмельницкий зашел в кафе попить кофе. Вот только на тот момент такие заведения должны были быть закрыты согласно карантинным требованиям. Теперь Конституционный суд будет решать, можно ли штрафовать Зеленского.

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