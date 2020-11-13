СМИ: здание Верховной Рады заминировали

Здание Верховной Рады оцепила полиция после анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает "Апостроф".

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По предварительным данным, поступила информация о том, что здание парламента на улице Грушевского в Киеве якобы заминировано. На месте работает полиция, которая перекрывает подходы к зданию.

В то же время журналисты "Украина 24" обратились к правоохранителям, и они пока не подтверждают факт заминирования.

Отметим, что в последнее время активизировались "телефонные террористы", которые сообщают о ложном минировании объектов в Киеве. Так, например, в начале этого месяца было два таких анонимных сообщения, после чего закрывались станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости". Также 1 ноября в полицию поступило сообщение о минировании моста Патона и в тот же день был задержан "минер" моста. Полиции удалось установить его личность, он оказался не местным.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва рассказывал, сколько раз "телефонные террористы" атаковали Верховную Раду, Кабмин и Офис президента. По его словам, об одном из "минеров" известно, что он приходил в Офис президента, не получил желаемого ответа, обиделся и психанул.

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