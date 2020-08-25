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Верховная Рада собирается на внеочередное заседание: что будут рассматривать

25 августа, 09:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

Первым вопросом нардепы рассмотрят повышение минимальной зарплаты

Сегодня, 25 августа, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Начало работы запланировано на 11:00. Об этом говорится в повестке дня внеочередной сессии, опубликованной на сайте парламента.

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Первым вопросом народные депутаты намерены рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3963) относительно повышения минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.

Также парламентарии намерены рассмотреть следующие вопросы:

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  • законопроект о внесении изменений в статью 6 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№3659);
  • проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины (№3994);
  • законопроект о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и ЕС как кредитором (№0063);

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  • законопроект о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансевропейской транспортной сети")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0055);
  • законопроект о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине – фаза І") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0056).

Отметим, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о непризнании выборов в Беларуси, однако этого вопроса в повестке дня внеочередной сессии нет.

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Верховная Рада заседание герб минимальная зарплата минималка

Источник: Сегодня

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