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Верховная рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы

3 марта, 13:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

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Об этом стало известно во время заседания ВР.

"За" проголосовали 227 нардепов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.

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Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.

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Ранее мы сообщали, что президент Зеленский отстранил председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц.

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