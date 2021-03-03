Верховная рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3711-д "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины".
Об этом стало известно во время заседания ВР.
"За" проголосовали 227 нардепов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о масштабной реформе судебной системы. Власти намерены провести перезагрузку КСУ, внедрить суд присяжных, а также перевести бюрократические процедуры в смартфон.
Зеленский также назвал главные проблемы, связанные с судебной системой. В частности, это нехватка кадров, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.
Ранее мы сообщали, что президент Зеленский отстранил председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц.
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