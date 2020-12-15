Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла закон о продлении действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (или особый статус ОРДЛО) до конца следующего года. За соответствующий документ проголосовали 304 депутата.

Реклама

Законопроектом внесены изменения в статью 1 закона об особом статусе Донбасса, где указывается дата действия закона. Депутаты поменяли цифру "2020" на "2021". Парламент уже не первый год продлевает действие этого закона.

Как объясняли накануне и в Офисе президента, и депутаты "Слуги народа", продление закона необходимо для того, чтобы представители Украины на переговорах по Донбассу могли продолжить работу.

В тренде Степанов развенчал миф украинцев о "распиле" госбюджета

Напомним, закон Украины № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались Украиной на момент принятия закона.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама