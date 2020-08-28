Верховная Рада откроет четвертую сессию: как будут работать нардепы

У депутатов заканчиваются каникулы - пора выходить на работу

На следующей неделе у народных депутатов IX созыва заканчиваются каникулы – в Верховной Раде открывается новая парламентская сессия.

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Согласно опубликованному на сайте парламента календарному плану работы, четвертая сессия начнется 1 сентября.

Перед началом пленарного заседания запланировано заседание согласительного совета руководителей фракций и групп, на котором сформируют повестку дня первой недели работы депутатов.

В этом месяце нардепы будут по две недели работать в пленарном режиме (1-4 сентября и 14-18 сентября) и в парламентских комитетах (7-11 сентября и 21-25 сентября). При этом 4 и 18 сентября в Раде состоится традиционный час вопросов к правительству.

А с 28 сентября по 2 октября депутаты работают с избирателями.

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Напомним, что в свете коронавирусной эпидемии пленарные заседания Рады проходят в сокращенном режиме – с 10:00 до 15:00 с 30-минутным перерывом. При этом заседания комитетов проходят онлайн-режиме. В дальнейшем парламент продолжит такой режим работы.

При этом во время карантина нардепы с середины марта до июня собирались на внеочередные заседания. Последнее из них прошло 25 августа.

Ранее новости "Сегодня" пообщались с нардепами и узнали, как и где они будут проводить свои каникулы.

Напомним, ранее народный депутат, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко оценил вероятность досрочных выборов в Раду.

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