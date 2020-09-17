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Верховная Рада одобрила закон о разведке: ключевые положения

17 сентября, 15:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Службу безопасности Украины определили как субъект разведывательного сообщества

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. Это один из законов, который ждет от Украины НАТО.

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Принятие документа поддержали 258 нардепов.

"Целью принятия законопроекта является совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничества с этими органами", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно закону, разведывательными органами являются:

  • Служба внешней разведки Украины;
  • разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

В то же время Службу безопасности Украины определили как субъект разведывательного сообщества.

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"Оперативные подразделения Центрального управления Службы безопасности Украины, осуществляющие контрразведывательную деятельность, в соответствии с настоящим Законом могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки", - говорится в тексте закона.

Общее руководство разведывательными органами осуществляет глава государства.

Непосредственное руководство разведывательными органами осуществляют их руководители, которые назначаются на должность и увольняются с нее президентом.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Главное управление разведки Министерства обороны существенно усилило возможности агентурной разведки, информационно-аналитическую деятельность, потенциал радиоэлектронной, воздушной и космической разведки.

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Верховная Рада разведка закон

Источник: Сегодня

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