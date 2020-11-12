Вениславский объяснил, почему Зеленский имеет право распустить КСУ

Представитель президента в КСУ напомнил о решении суда от 1997 года касательно полномочий главы государства

Президент Владимир Зеленский имеет право разогнать Конституционный суд, поскольку Конституция наделяет его правом вмешиваться в кризисные ситуации в стране, к которой и привело недавнее решение КСУ по отмене части антикоррупционного законодательства.

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Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он напомнил о решении Конституционного суда 1997 года касательно полномочий президента Украины.

"В этом постановлении Конституционный суд сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", – отметил Вениславский.

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Представитель президента считает, что решение КСУ, которым сорвана часть антикоррупционной деятельности в Украине, является именно такой кризисной ситуацией и Зеленский имеет право распустить этот суд.

"Это – совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически перечеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией", – сказал он.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины по представлению группы народных депутатов признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников (366-1 Уголовного кодекса "Декларирование недостоверной информации") и необходимости электронного декларирования ими своих доходов. Судья КСУ объяснил, почему отменили наказание за недостоверное декларирование.

В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснял, чем грозит Украине решение КСУ по е-декларированию. Он считает, что решение суда в первую очередь ударит по экономике и финансам Украины.

Видео: Сегодня

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