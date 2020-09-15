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Вена вместо Минска: Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу

15 сентября, 18:07

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Канцлер Себастьян Курц готов содействовать урегулированию ситуации на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский продолжает свой визит в Австрию, во время которого канцлер Себастьян Курц заявил, что его страна готова предоставить венскую площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, если такое решение примут Киев и Москва, сообщает ТАСС.

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По его словам, Австрия всегда активно содействовала диалогу и пытается использовать свои хорошие контакты между Западом и Востоком в интересах всех сторон.

"Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской стороны, но мы всегда готовы внести вклад", — сказал Курц журналистам, говоря о возможности Вены стать площадкой для переговоров по Донбассу.

В свою очередь Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Курцем, что вопрос о переносе переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе из Минска на другую площадку не стоит до момента урегулирования политической ситуации в Белоруссии.

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"Вопрос о переносе [переговоров на другую площадку] сейчас очень рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске", — отметил глава украинского государства.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина – Россия – ОБСЕ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе проходят в формате видеоконференций.

Смотрите также, о чем Зеленский разговаривал с федеральным президентом Австрии Александером ван дер Белленом:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Австрия Донбасс вена Минск Владимир Зеленский перенос Курц ТКГ
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