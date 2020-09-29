Українська
$ 28,31
33,04
  1. Новости политики

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

29 сентября, 17:12

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в королевство

Великобритания ввела санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко и семи других высокопоставленных представителей власти в Беларуси.

Реклама

Кроме Лукашенко, в список вошли его старший сын Виктор, глава МВД страны Юрий Караев и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей. Они включены в санкционный список, опубликованный на сайте МИД Соединенного Королевства.

Британские санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в королевство. Аналогичное решение приняла Канада.

Напомним, 25 сентября страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси. Ограничение ввели против чиновников, которые играли ключевую роль в фальсификации выборов в Беларуси и жестоком подавлении мирных протестов. Теперь в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии входят 128 белорусских чиновников, в том числе и сам Лукашенко.

В тренде
"Свобода слова Савика Шустера": почему тест на COVID-19 стоит больше 1 000 гривен

Также напомним, страны Евросоюза пока не смогли согласовать введение общих санкций против Беларуси.

Реклама

По данным СМИ, экономические санкции против властей Беларуси блокирует Кипр. Он требует, чтобы остальные члены Евросоюза согласились на аналогичные меры против Турции.

О ситуации в Беларуси после "инаугурации" смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Великобритания Канада Беларусь санкции Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньгиЭкономика
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
"Будет происходить много важного": экс-премьер Гончарук переехал в СШАПолитика
Чиновникам хотят повысить зарплаты: одним доплатят 2 тыс. грн, а кому-то всего 500
Чиновникам хотят повысить зарплаты: одним доплатят 2 тыс. грн, а кому-то всего 500Экономика
За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: список
За пост мэра Харькова поборются 15 кандидатов: списокХарьков
Армения и Азербайджан обменялись пропагандистскими
Армения и Азербайджан обменялись пропагандистскими "ударами"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять