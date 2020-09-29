Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в королевство

Великобритания ввела санкции против нелегитимного президента Александра Лукашенко и семи других высокопоставленных представителей власти в Беларуси.

Реклама

Кроме Лукашенко, в список вошли его старший сын Виктор, глава МВД страны Юрий Караев и пять других высокопоставленных представителей белорусских властей. Они включены в санкционный список, опубликованный на сайте МИД Соединенного Королевства.

Британские санкции предусматривают арест счетов Лукашенко и запрет на въезд в королевство. Аналогичное решение приняла Канада.

Напомним, 25 сентября страны Балтии расширили санкции против властей Беларуси. Ограничение ввели против чиновников, которые играли ключевую роль в фальсификации выборов в Беларуси и жестоком подавлении мирных протестов. Теперь в санкционный список Латвии, Литвы и Эстонии входят 128 белорусских чиновников, в том числе и сам Лукашенко.

Также напомним, страны Евросоюза пока не смогли согласовать введение общих санкций против Беларуси.

Реклама

По данным СМИ, экономические санкции против властей Беларуси блокирует Кипр. Он требует, чтобы остальные члены Евросоюза согласились на аналогичные меры против Турции.

О ситуации в Беларуси после "инаугурации" смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама