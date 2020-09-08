"Ваш сын герой, не слушайте эту грязь": Зеленский встретился с ветеранами АТО (фото)

Родственники погибших бойцов рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись

Ранее президент Владимир Зеленский уже встречался с ветеранами АТО/ООС в Луцке, а сегодня провел встречу с бывшими военными и их семьями в Сумах. Родственники участников войны обратились к главе государства с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины.

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Об этом сообщает ОПУ.

В ответ на эту просьбу присутствующий на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент.

Родственники погибших бойцов рассказали о проблемах детей-сирот, которые не могут получить жилье. Люди призвали защитить таких детей. На это Зеленский ответил, что данный вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.

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Кроме того, семьи участников боевых действий пожаловались Владимиру Зеленскому на несправедливые и фейковые обвинения относительно украинских военных на фронте, которые порой звучат в СМИ. В частности, присутствующая на встрече мать военного, который защищал Донецкий аэропорт и погиб в 20-летнем возрасте, подчеркнула, насколько важно сохранить память о ее единственном сыне и его поступках.

"Ваш сын – герой, мы это знаем. Все украинцы в этом уверены. Он защищал нашу страну, защищал наши границы. Поэтому чтим память и понимаем, что это великие люди. Не слушайте эту грязь. Мы вам благодарны за вашего сына. Берегите себя для памяти. Пока мы живем – мы помним", – сказал президент.

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Главе государства рассказали также о проблемах с трудоустройством военных после возвращения с войны.

"Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны быть благодарны ребятам, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант – стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов", – сказал гарант.

Зеленский посетил Мемориал героям АТО, который расположен на центральном кладбище областного центра. В настоящее время там похоронены 46 воинов и один Герой Небесной Сотни Алексей Братушка. Президент почтил память погибших и возложил цветы к мемориальной стеле.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа президент принимал участие в III Международном волонтерском и ветеранском форуме. Зеленский заявлял о намерении помочь бизнесу ветеранов АТО.

Смотрите, как Зеленский в начале августа побывал у военных на Донбассе:

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