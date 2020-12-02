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Вакцинация от коронавируса в Украине: Ляшко обратился к правительству

2 декабря, 14:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Власти должны закупить вакцины за госсредства

Правительство и Верховная Рада должны заложить в бюджет на следующий год деньги на бесплатную вакцинацию населения страны от коронавирусной инфекции.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

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"В бюджете-2021 должны быть предусмотрены средства на бесплатную вакцинацию всех украинцев от ковида. Это будет реальным свидетельством заботы о здоровье людей", – считает политик.

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Напомним, раньше Ляшко раскритиковал проект госбюджета-2021 из-за того, что в нем не предусмотрено обещанное повышение зарплат для медиков, но указана 40-процентная надбавка к содержанию Главного управления делами, Кабмина и Верховной Рады.

Стоит отметить, что Фонд глобального доступа к вакцине от COVID-19 (COVAX) выделит Украине вакцины для 20% населения. На этом фоне замминистра здравоохранения – главный санитарный доктор страны Виктор Ляшко утверждает, что около 4 млн граждан смогут вакцинироваться от коронавируса бесплатно уже в первой половине 2021 года.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцинация вакцина коронавирус Олег Ляшко бюджет-2021 COVID-19

Источник: Сегодня

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