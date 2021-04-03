Вакцинация от COVID-19: Данилов анонсировал новый указ Зеленского

На заседании СНБО, которое состоялось 2 апреля, рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", – сказал он.

Данилов также отметил, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.

"300 млрд гривен в год Украина недополучает из-за деятельности этих дельцов. Президент Владимир Зеленский рассказал, что это первая десятка, но поверьте – не последняя", – добавил он.

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