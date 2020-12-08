Вакцина от COVID-19 должна быть бесплатной – Гройсман

Вакцина от коронавируса COVID-19 должна быть бесплатной для украинцев. Ее должно оплатить государство, ведь это вопрос национальной безопасности и здоровья нации.

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Об этом заявил премьер-министр Украины 2016-2019 гг. Владимир Гройсман на телеканале "Эспрессо".

"Нам нужно уже быть подготовленными к проведению вакцинации. Не говоря о том, что сегодня банально не хватает койко-мест в Украине. А у людей, которые живут в небольших райцентрах, общинах – нет доступа к медицине. Я многих людей знаю, они, если болеют COVID-19, – даже тест негде сделать. И просто лечатся народными методами, но это не помогает. При том, что украинские врачи – настоящие герои. Они сегодня спасают ситуацию, и за это им необходимо низко поклониться. Но медики нуждаются в поддержке", – отметил Владимир Гройсман.

Экс-премьер-министр Украины также добавил: "Надо серьезно сотрудничать с международными партнерами для того, чтобы закупить 100% потребностей вакцины – это первое. Вакцина должна быть бесплатная – это второе. И это однозначно – бесплатно. Не нужно, чтобы люди за нее платили. Это вопрос национальной безопасности. Это вопрос массовой безопасности жизни людей. То есть вакцина должна быть за счет государства, и это абсолютно нормально. Далее необходимо найти, кто ее привезет в Украину, где хранить, потому что по некоторым вакцинам существуют серьезные требования по хранению – это серьезная инфраструктура. Затем нужно развезти по поликлиникам или центрам первичной медицинской помощи, чтобы там сделали прививки – это важная специальная операция, которую правительство должно провести на высоком уровне" .

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры относительно вакцины с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. Ожидается, что к нам попадет 8 миллионов доз вакцины во втором-третьем квартале 2021 года (апрель-сентябрь). Верховная Рада даже приняла закон, который ускорит регистрацию в Украине иностранных препаратов.

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