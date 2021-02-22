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Вакцина от COVID-19 будет в Украине в ближайшее время: Зеленский ускорил процесс

22 февраля, 13:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прививки будут бесплатными, сказал президент

Вакцина от коронавируса будет в Украине в ближайшее время. Президент Украины Владимир Зеленский ускорил процесс поставок.

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Об этом говорится на сайте президента.

"По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства оно будет бесплатным. Военные врачи и участники ООС – среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский назвал вакцину CoviShield одной из лучших и прокомментировал поставки в Украину.

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19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителем вакцин от коронавируса о дополнительных дозах.

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Сейчас в Украине на регистрации находятся уже три вакцины от коронавируса. Это вакцины Oxford/AstraZeneca, Sinovac, Pfizer/BioNTech.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина Владимир Зеленский коронавирус
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