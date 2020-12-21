Вадим Мельник назначен главой Государственной фискальной службы

На экстренном заседании Кабинета министров Украины по кадровым вопросам, которое прошло вечером 21 декабря, главой Государственной фискальной службы назначили Вадима Мельника.

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Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Вадим Мельник до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а позже работал в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году был заместителем начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже – возглавил это управление, имеет звание полковника налоговой милиции.

Напомним, на экстренном кадровом заседании 21 декабря Кабмин также назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и. о. министра энергетики.

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