Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости политики

Вадим Мельник назначен главой Государственной фискальной службы

21 декабря, 20:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Кабмине прошло экстренное кадровое заседание

На экстренном заседании Кабинета министров Украины по кадровым вопросам, которое прошло вечером 21 декабря, главой Государственной фискальной службы назначили Вадима Мельника.

Реклама

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Вадим Мельник до 2013 года возглавлял управление по расследованию особо важных дел, а позже работал в Министерстве доходов и сборов.

В тренде
"Донбасс умирает без Украины": Зеленский хотел бы видеть Байдена в Нормандском формате

В 2014 году был заместителем начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС, а позже – возглавил это управление, имеет звание полковника налоговой милиции.

Напомним, на экстренном кадровом заседании 21 декабря Кабмин также назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и. о. министра энергетики.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

назначения Мельник Кабинет министров ГФС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и ЛещенкоПолитика
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York Times
НАТО, российская вакцина и безвиз с США: о чем Зеленский говорил с The New York TimesПолитика
Зеленский пояснил, почему решил строить дороги во время пандемии коронавируса
Зеленский пояснил, почему решил строить дороги во время пандемии коронавирусаПолитика
Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – Зеленский
Украине не придется отказываться от НАТО ради мира с Россией – ЗеленскийПолитика
Что не так с бюджетом-2021? Эксклюзивное интервью с экс-министром финансов Александром Данилюком
Что не так с бюджетом-2021? Эксклюзивное интервью с экс-министром финансов Александром ДанилюкомЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять