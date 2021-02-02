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В Зеленского решили, как праздновать 30-летие Независимости Украины: парад, концерт и мировые лидеры

2 февраля, 20:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Накануне юбилея пройдет саммит "Крымская платформа"

Президент Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства о выработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники встречи согласились, что празднование должно подчеркнуть 30-летие независимости, опыт независимого государственного бытия в разные времена и тысячелетней истории Украины. А все мероприятия должны не просто фокусироваться на истории, но и показать определяющие направления развития будущего страны.

Накануне юбилея независимости пройдет саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

"Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", – отметил Зеленский.

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Также сообщается, что состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии. Непосредственно в день рождения Украины наряду с другими мерами будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт.

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Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей отрасли , который будет способствовать развитию Украины.

Кроме того, ожидается приезд лидеров многих государств – партнеров и друзей Украины.

Напомним, Зеленский подписал указ об организации и проведении Дня Независимости Украины в 2021 году.

Также напомним, что из-за не проведения военного парада 24 августа 2020 годав Киеве прошел Марш ветеранов войны на Донбассе. В Марше защитников участвовали около 7000 ветеранов со всей Украины. На нем не было ни одного из президентов, каких-либо представителей власти или политических сил.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме День Независимости Украины

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концерт празднование Владимир Зеленский День Независимости Украины военный парад Крымская платформа

Источник: Сегодня

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