У Зеленского объяснили, чем грозит срыв голосования по закону о госслужбе

Невнесение изменений в законодательство ударит по шахтерам и энергетикам, говорит Мендель

Если сегодня, 19 февраля, не будут внесены изменения в Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", это сделает невозможным выплаты для работников многих отраслевых групп.

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Об этом прессекретар президента Юлия Мендель пишет на своей странице в Facebook .

По ее словам, среди прочего, это – шахтеры, энергетики и все, чьи выплаты согласовываются в рамках устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства. Но соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена.

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Если сегодня закон, который исправляет ситуацию на рынке труда и в то же время восстанавливает государственные конкурсы на должность, не будет проголосован, президент будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе. Владимир Зеленский отстаивает необходимость проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, говорится в сообщении Мендель.

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Напомним, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание 23 февраля для принятия закона о госслужбе с предложениями президента.

Также писалось, что в июле-2020 Зеленский забраковал принятые Верховной Радой изменения в закон "О государственной службе", касающиеся кандидатского резерва. Он вернул в парламент этот документ со своими предложениями.

Также напомним, что Верховная Рада дважды провалила голосование о назначении Юрия Витренка вице-премьером – министром энергетики Украины.

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