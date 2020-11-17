В Верховной Раде появился новый депутат

А вот нардеп Андрийович был лишен депутатских полномочий

В Верховной Раде появился новый народный депутат – Анатолий Гунько, который принес присягу. Также парламент поддержал досрочное прекращение депутатских полномочий "слуги народа" Зиновия Андрийовича.

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Андрийович уходит из Рады после того, как на местных выборах был избран мэром Надворной (Ивано-Франковская область).

За "отставку" его из Рады проголосовали 306 народных депутатов.

Андрийович. Фото: facebook.com/andrijovych

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк огласила, что сегодня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Анатолия Гунько, избранного на довыборах в одномандатном избирательном округе № 208 в Черниговской области.

Гунько принес присягу с парламентской трибуны. Он стал членом фракции "Слуга народа".

Гунько. Фото: Facebook

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Напомним, 28 октября ЦИК обработала 100% участковых протоколов на довыборах в Верховную Радупо 208-му одномандатному избирательному округу. Победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который лишь на 2% опередил своего оппонента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада на сегодняшнем заседании не поддержала отмену карантина выходного дня. Депутаты провалили голосование за соответствующий проект постановления. Также Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов.

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