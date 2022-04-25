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СЕГОДНЯ Новости политики

В Умани нардепа Яценко обсыпали мукой (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 20:45
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На место инцидента выезжали правоохранители
Антона Яценко обсыпали мукой. Фото: коллаж "Сегодня"
Антона Яценко обсыпали мукой. Фото: коллаж "Сегодня"

В Умани местные активисты посыпали мукой народного депутата (бывшего депутата "Партии регионов") Антона Яценко. Они пытались узнать у народного избранника, где он находился 24 февраля, когда Россия напала на Украину, и голосовал ли он за введение военного положения.

Об этом сообщает Главком.

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Активисты и община ворвались в кабинет нардепа и выразили свое недовольство его деятельностью. Затем в лицо политику полетела мука.

"Избиратели пришли в его приемную, чтобы поинтересоваться, где он был 24 февраля и 2 недели спустя. Также хотели поинтересоваться, голосовал ли он за введение военного положения в Украине. Ответа не получили. А он получил муку и яйца", – рассказал волонтер Вячеслав Зозуля.

Яценко назвал подобные действия активистов хулиганством. На место вызвали копов.

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Нардеп Яценко написал заявление в полицию. Правоохранители проводят расследование.

Это уже не первый случай

  • В 2014 году Яценко также обсыпали мукой. Депутат приехал с рабочим визитом в свой округ, на котором он прошел как мажоритарщик.
  • Тогда активисты Майдана, а также члены исполкома ждали депутата в здании райгосадминистрации. Они требовали извинений за одно из интервью, где майдановцев Яценко назвал "экскрементами" и "отребье".
  • За свои слова народный депутат извинился, отметив, что комментарий давал на эмоциях. Впрочем задобрить такими словами людей ему не удалось, они указали ему на дверь. Кроме того, прежде чем сесть в джип депутата осыпали мукой.

Ранее мы сообщали, что Яценко особенно известен как едва ли не главный "кнопкодав" парламента. В 2017 году он даже пошел на рекорд – проголосовал сразу за шестерых. Кроме кнопок на местах своих соратников, он нажал даже кнопку депутата из другой фракции.

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Также напомним, нардеп Яценко нагло проигнорировал гимн Украины. В том же году журналисты узнали, что нардеп Яценко переписал на тестя дворец и недвижимость на 10 миллионов долларов.

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