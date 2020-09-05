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В украинском МИДе рассказали, что нужно для восстановления стабильности в Беларуси

5 сентября, 00:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Сейчас власти Беларуси продолжают применять насилие к гражданам

Для восстановления стабильности в Беларуси, где ранее обвинили Украину в "попытке переворота", нужны диалог и уважение прав человека.

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Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, – сообщает сайт МИД.

"В нынешних условиях уважение к правам человека и диалог составляют две основные предпосылки восстановления стабильности в Беларуси", – заявил министр.

Он напомнил, что ранее страны Люблинского треугольника сделали заявление, как только власти Беларуси прибегла к насилию против мирных протестующих. Украина, Польша и Литва выразили общее глубокое беспокойство эскалацией ситуации в Беларуси, призвали власти воздержаться от применения силы, освободить из-под стражи задержанных в ходе протестов, а также предложили содействие в налаживании диалога.

Но этот призыв не был услышан, а власти Беларуси продолжают применять неоправданное и неприемлемое насилие к гражданам. Из-за этого Украина поставила на паузу все контакты с беларусскими властями и вызвать посла Украины в Беларуси в Киев на консультации.

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"Освобождение всех задержанных может начать диалог между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов. Следующим шагом может стать объявление новых выборов, которые должны быть проведены демократическим способом и при беспрепятственном участии международных наблюдателей в первую очередь из ОБСЕ/БДИПЧ ", – отметил министр.

Глава МИД добавил, что Украина приветствует совместное предложение нынешнего Албанского и будущего Шведского председательств в ОБСЕ о проведении их визита в Беларусь для встречи с представителями власти и оппозиции и содействия диалогу. "Мы призываем власти Беларуси к конструктивному приобщению к этим усилиям", – резюмировал он.

Кулеба наполнил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси: "Надеюсь, что каждая страна – прежде всего, это касается Российской Федерации – будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включая военное вторжение, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси".

Ранее сообщалось, что сбежавшая из Беларуси участница протестов рассказала о ситуации в стране.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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протесты МИД Беларусь Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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