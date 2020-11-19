"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал закон

Украинцев, которые не прикрывают лицо средствами защиты в общественном транспорте или общественных зданиях, ждут штрафы в размере до 255 гривен.
Данный закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщили 19 ноября в пресс-службе его Офиса.
Ранее в этом месяце соответствующий документ был принят Верховной Радой. Закон предполагает поправки в Кодекс об административных нарушениях, дополняя его положением о штрафах за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.
Согласно закону, нос и рот необходимо прикрывать респиратором либо маской (в том числе самодельной).
Нарушители должны будут немаленьку сумму в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).
Данная мера должна повысить уровень социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни. Кроме того, власти надеются таким образом уменьшить количество новых случаев заболевания COVID-19 и предотвратить и перегрузку медучреждений.
Напомним, что штрафы за пребывание в общественных местах в Украине без защитных масок ввели еще в начале карантина. Изначально предполагалось, что с нарушителей будут требовать от 17 до 34 тысяч гривен.
Но летом Кабинет министров решил значительно снизить эту сумму.
Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине
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