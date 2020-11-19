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"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал закон

19 ноября, 13:04

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент разрешил жестко бороться с нарушителями карантинного режима

Украинцев, которые не прикрывают лицо средствами защиты в общественном транспорте или общественных зданиях, ждут штрафы в размере до 255 гривен.

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Данный закон подписал президент Владимир Зеленский, сообщили 19 ноября в пресс-службе его Офиса.

Ранее в этом месяце соответствующий документ был принят Верховной Радой. Закон предполагает поправки в Кодекс об административных нарушениях, дополняя его положением о штрафах за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.

Согласно закону, нос и рот необходимо прикрывать респиратором либо маской (в том числе самодельной).

Нарушители должны будут немаленьку сумму в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

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Данная мера должна повысить уровень социальной ответственности граждан и защиты их здоровья и жизни. Кроме того, власти надеются таким образом уменьшить количество новых случаев заболевания COVID-19 и предотвратить и перегрузку медучреждений.

Напомним, что штрафы за пребывание в общественных местах в Украине без защитных масок ввели еще в начале карантина. Изначально предполагалось, что с нарушителей будут требовать от 17 до 34 тысяч гривен.


Видео: Сегодня

Но летом Кабинет министров решил значительно снизить эту сумму.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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карантин маска штрафбат Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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