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В Украине появился новый закон о крови: платить донорам больше не будут

30 сентября, 15:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В систему крови хотят привлечь частный капитал

Верховная Рада 251 голосом приняла во втором чтении закон "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови" (№3648), который отменяет действие предыдущего закона "О донорстве крови и ее компонентов" и вводит новые ключевые положения.

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Об этом сообщает официальный портал Верховной Рады.

Документ предусматривает, что в Украине:

  • создадут орган по лицензированию деятельности субъектов системы крови, контроля за их деятельностью в части соблюдения требований безопасности и качества донорской крови и компонентов крови;
  • установят требования и стандарты безопасности и качества донорской крови и компонентов крови, прослеживаемости, гемонадзора в соответствии с требованиями директив ЕС;

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  • пересмотрят систему льгот для доноров для устранения неработающих устаревших льгот и приведения системы в соответствие с требованиями европейского регулирования, которая предполагает уход от выплаты донорам денежной компенсации или ее эквивалентов и построение системы крови на основе мотивации доноров к добровольным бесплатным донациям;
  • создадут Национальный реестр доноров крови или компонентов крови, а также лиц, которые не могут быть донорами с его интеграцией в общую электронную систему медпространства eHealth;
  • пересмотрят правовое регулирование системы крови, чтобы привлечь инвестиции и открыть сферу для частников с обязательным сохранением госконтроля за донорской кровью, ее компонентами и препаратами как стратегическими ресурсами национальной системы здравоохранения.

Напомним, из-за коронавируса в Украине возник дефицит донорской крови, чтобы исправить ситуацию, пришлось подключиться военным.

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Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что нужно знать о донорстве крови и как подготовиться.

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Верховная Рада донор закон донорство

Источник: Сегодня

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