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В Украине отменят бумажные справки – Зеленский назвал дату

17 мая, 14:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Переход Украины в режим paperless позволит существенно снизить коррупцию в сфере предоставления услуг

Зеленский заявил об отмене бумажных справок в Украине. Коллаж "Сегодня"

Зеленский заявил об отмене бумажных справок в Украине. Коллаж "Сегодня"

В конце лета Украина полностью откажется от бумажных документов – государственные органы не смогут требовать у украинцев такие документы.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация", сообщает пресс-служба ОПУ.

По его словам, 24 августа этого года Украина войдет в режим paperless (безбумажный).

"Как и обещали, никаких бумаг для государственных органов. Ни один (орган. – Ред.) не сможет требовать от граждан Украины бумажки или справки для предоставления государственных услуг. И мы сделаем все, чтобы "государство без бумаги" была действительно на бумаге (официально)", – заявил Зеленский.

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Фото: скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский также рассказал о новых услугах в приложении "Дія". Например, украинцы смогут сменить место регистрации онлайн или подать электронную петицию – и все через смартфон.

Видео: president.gov.ua
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