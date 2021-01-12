Яценюк рассказал, как спасти людей из газовой безысходности

Чтобы получить финансовую помощь, не нужно было долго возиться с документами

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что в стране нужно возобновить программу субсидий для людей, которые оказались в газовой безысходности.

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Об этом он заявил в эфире канала "Украина".

Яценюк напомнил, что именно его правительство в 2015 году начало масштабное возмещение стоимости топлива для украинцев. Людям нужно было только раз подать заявление и декларацию о доходах.

"Более половины населения Украины получало прямую финансовую помощь из государственного бюджета на компенсацию тарифов. Если домохозяйство платило более 10% в среднем на жилищно-коммунальные услуги, то государство компенсировало все, что выше этих 10%. Механизм получения был простой и быстрый", – сказал он.

Также во время каденции Яценюка для украинцев ввели социальную норму газа. За 1200 кубов в отопительный сезон каждая семья могла оплатить вдвое меньше.

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Еще были теплые кредиты, тоже инициатива бывшего правительства. Это льготное кредитование на утепление тем, кто заботится о своей энергоэффективности.

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Напомним, с января в Украине выросли тарифы на поставку газа.

Также сообщалось, что на фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власть готовит план по их "существенному снижению".

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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