В Украине начался 30-дневный запрет на въезд для иностранцев

Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан.

Реклама

Но для некоторых категорий граждан сделали исключение:

лица с разрешением на проживание;

члены международных и гуманитарных миссий;

въезжающие в страну для транзита;

водители грузовых транспортных средств;

инструкторы государств НАТО;

культурные деятели, приглашенные учреждениями культуры и другие категории лиц;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины;

прибывают в Украину с целью учебы;

проходят военную службу на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Заметим, что ранее львовская мэрия выступила против запрета на въезд иностранцев. Ведь во Львове перед введением запрета начал возобновляться международный туризм.

В тренде Саакашвили возвращается в Грузию: что произошло

Напомним, Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама