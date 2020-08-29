В Украине начался 30-дневный запрет на въезд для иностранцев

Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан.
Но для некоторых категорий граждан сделали исключение:
- лица с разрешением на проживание;
- члены международных и гуманитарных миссий;
- въезжающие в страну для транзита;
- водители грузовых транспортных средств;
- инструкторы государств НАТО;
- культурные деятели, приглашенные учреждениями культуры и другие категории лиц;
- прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;
- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины;
- прибывают в Украину с целью учебы;
- проходят военную службу на территории Украины;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.
Заметим, что ранее львовская мэрия выступила против запрета на въезд иностранцев. Ведь во Львове перед введением запрета начал возобновляться международный туризм.
Напомним, Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
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