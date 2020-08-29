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В Украине начался 30-дневный запрет на въезд для иностранцев

29 августа, 06:44

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ограничения начали действовать с полуночи 29 августа

Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан.

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Но для некоторых категорий граждан сделали исключение:

  • лица с разрешением на проживание;
  • члены международных и гуманитарных миссий;
  • въезжающие в страну для транзита;
  • водители грузовых транспортных средств;
  • инструкторы государств НАТО;
  • культурные деятели, приглашенные учреждениями культуры и другие категории лиц;
  • прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;
  • являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
  • прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины;
  • прибывают в Украину с целью учебы;
  • проходят военную службу на территории Украины;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

Заметим, что ранее львовская мэрия выступила против запрета на въезд иностранцев. Ведь во Львове перед введением запрета начал возобновляться международный туризм.

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карантин иностранцы коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

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