В Украине могут вернуть жесткий карантин: Ляшко назвал причину

Если масштабы распространения коронавирусной инфекции в Украине не снизятся, в стране могут вновь ввести жесткий карантин, о чем раньше предупреждал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Об это, как сообщает "Апостроф", заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Не буду лукавить — существует", – ответил он на вопрос, есть ли такая возможность.

По его словам, на сегодняшний день властям известно, сколько людей могут быть размещены в учреждениях здравоохранения. Также составлен прогноз насчет того, сколько заражений может регистрироваться ежедневно, чтобы всем, кто нуждается в медицинской помощи, можно было ее оказать.

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"Никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. И это показала практика европейских систем здравоохранения, которые значительно лучше обеспечены материально, технически, чем наша система", – добавил он.

Ляшко добавил, что сейчас для пациентов с коронавирусом выделены 25 тыс. больничных коек, но глава Минздрава поручил перепрофилировать под нужды COVID-больных еще 30% всего коечного фонда под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ.

Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине зарегистрировано 112 059 случаев COVID-19, из которых 2 403 оказались смертельными. В то же время, 54 217 инфицированных уже выздоровели.

Для борьбы с эпидемией накануне Кабмин принял решение ужесточить карантинные правила и запретить работу дискотек и ночных клубов.

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