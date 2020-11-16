Украина VS преступность: сколько банд ликвидировали в 2020 году

В Украине с начала года ликвидировано в три раза больше банд, чем за тот же период прошлого года.
В целом это 16 преступных объединений и более 350 группировок, в которые входили более 1,5 тыс. участников – заявляют в офисе Генерального прокурора Украины.
Также за этот период разоблачили три десятка организованных групп с коррумпированными связями, половина из которых действовала в органах власти.
Усилилась и борьба с наркотиками. За десять месяцев полицейские изъяли более 1,5 тонн зелья, в частности – почти 600 кг героина.
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова оценила работу областных прокуроров.
Венедиктова отметила, что 2 483 прокурора региональных прокуратур успешно прошли аттестацию. При этом 878 прокуроров не получили одобрение по результатам тестирования. Лучший результат показала прокуратура Хмельницкой области – 88% аттестованных прокуроров. А больше всего тех, кто не сдал, – в прокуратуре Днепропетровской области (32%).
Напомним, ранее Венедиктова также сообщала, что в текущем году результаты работы правоохранительных органов демонстрируют положительную динамику.
Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Ирина Венедиктова, которая была назначена на должность генпрокурора в марте, имеет время до конца года, чтобы показать результат.
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