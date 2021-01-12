В Украине хотят ввести цифровую диктатуру? Что происходит на самом деле

Некоторые СМИ и Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что Верховная Рада разрабатывает законопроект, который может сделать законными тотальный контроль и "цифровую диктатуру" государства над гражданами.

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Сайт "Сегодня" разобрался, так ли это на самом деле.

Что происходит?

Некоторые украинские и российские СМИ написали, что в Украине могут скоро начать "рейтинговать" граждан, как это делают в Китае.

У "отличников" — людей без долгов, штрафов и правонарушений — будет доступ ко всем социальным благам. А "двоечников", кто задолжал за коммуналку, не выплачивает кредиты или не платит налоги, могут не взять на престижную должность в госструктуру или устроить усиленный контроль на таможне.

Утверждается, что проект "цифровой диктатуры" хотят воплотить в новом Гражданском кодексе, над изменением которого сейчас работает группа юристов и нардепов.

И что, это правда?

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Определенно, нет. Народный депутат Руслан Стефанчук опубликовал на своей странице в Facebook опровержение и назвал слухи глупостью "космического масштаба".

По его словам, концепция обновления гражданского законодательства действительно есть, ее разработали ведущие ученые страны. Этот документ только планируют вынести на обсуждение рабочей группы.

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"Принятый еще в далеком 2003 году Гражданский кодекс Украины является одним из самых важных актов, регламентирующих частноправовую сферу. Но с того момента жизнь не стоит не месте. Меняются общественные отношения, отжили старые советские подходы, появляются новые правовые механизмы и договорные конструкции, в жизнь все более ощутимо входят цифровые технологии, повышается уровень биологической опасности и тому подобное", – написал он.

Политик отмечает, что необходимость модернизации законодательства связана еще и с тем, что "в более 150 изменениях, внесенных в Гражданский кодекс, спрятано грандиозное количество лоббистских норм".

"Какое-то рейтингование граждан и параллели с законодательством Китая я даже не буду комментировать. В Украине все граждане равны в своих правах. Это прямая норма Конституции. Изменить свой правовой статус возможно только при воли самого человека. Такая особенность гражданского законодательства", – подчеркнул Стефанчук.

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Нардеп также опубликовал текст Концепции и призвал всех заинтересованных экспертов присоединиться к обсуждению проекта.

"Вывод: подход таких "СМИ" с их псевдоэкспертами – это классический манипулятивный фейк из расчета на то, что непритязательного читателя не интересует содержание, главное – громкий заголовок! А ты потом "расскажи им, что у тебя сын, а не дочь", – написал политик.

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