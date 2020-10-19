Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости политики

В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским

19 октября, 14:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Раду внесли проект постановления о мерах по противодействию эпидемии

В Украине эпидемия не сбавляет обороты, каждый день все больше зараженных коронавирусом. В связи с этим в Верховной Раде предлагают создать Национальный штаб по противодействию COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Проектом постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" предлагается рекомендовать президенту Украины создать Национальный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Согласно документу, такой Национальный штаб среди прочего предполагает решение следующих вопросов:

В тренде
Россия обвинила США в подталкивании Украины к силовому решению проблемы Донбасса
  • бесплатная диагностика и тестирование на COVID-19;
  • увеличить сеть системы лабораторий для проведения более 100 тысяч тестов в сутки;
  • создать (возобновить) в регионах систему мобильных бригад скорой помощи для транспортировки коронавирусных больных;
  • в госбюджете на 2021 год предусмотреть финансирование для оснащения больниц всем необходимым для лечения больных в стационаре;
  • врачей, лечащих больных COVID-19, обеспечить необходимыми средствами защиты, а также страховкой в 150-кратном размере прожиточного минимума;
  • возрождение системы противоэпидемической защиты и развития сети инфекционных больниц.

Депутаты считают, что реализация данного документа будет способствовать развитию системы экстренной медицинской помощи, обеспечит готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки коронавируса. Также это повысит институциональную способность системы противоэпидемической защиты, развитие сети инфекционных больниц и лабораторных центров.

Реклама

А тем временем в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Верховная Рада Владимир Зеленский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Неужели окончательно нет совести": Ярославский и Фукс осудили пародию главы Харьковской ОГАПолитика
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический ролик
У тебя скучное лицо-2: глава Харьковской ОГА спародировал популярный политический роликПолитика
Полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области (видео)
Полиция открыла производство за подкуп избирателей в Черниговской области (видео)Политика
Как будут проводить
Как будут проводить "опрос Зеленского" в день выборов: появились подробностиУкраина
В
В "Слуге народа" назвали два условия для увольнения АваковаПолитика
Зеленский отреагировал на забитые
Зеленский отреагировал на забитые "коронавирусные" больницыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять