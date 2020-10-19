В Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским

В Раду внесли проект постановления о мерах по противодействию эпидемии

В Украине эпидемия не сбавляет обороты, каждый день все больше зараженных коронавирусом. В связи с этим в Верховной Раде предлагают создать Национальный штаб по противодействию COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Проектом постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз" предлагается рекомендовать президенту Украины создать Национальный штаб по противодействию распространению COVID-19.

Согласно документу, такой Национальный штаб среди прочего предполагает решение следующих вопросов:

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бесплатная диагностика и тестирование на COVID-19;

увеличить сеть системы лабораторий для проведения более 100 тысяч тестов в сутки;

создать (возобновить) в регионах систему мобильных бригад скорой помощи для транспортировки коронавирусных больных;

в госбюджете на 2021 год предусмотреть финансирование для оснащения больниц всем необходимым для лечения больных в стационаре;

врачей, лечащих больных COVID-19, обеспечить необходимыми средствами защиты, а также страховкой в 150-кратном размере прожиточного минимума;

возрождение системы противоэпидемической защиты и развития сети инфекционных больниц.

Депутаты считают, что реализация данного документа будет способствовать развитию системы экстренной медицинской помощи, обеспечит готовность системы здравоохранения к реагированию на вспышки коронавируса. Также это повысит институциональную способность системы противоэпидемической защиты, развитие сети инфекционных больниц и лабораторных центров.

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А тем временем в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября. И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует спад заболеваемости в декабре-январе. Также он дал прогноз, что в сутки будет 35 тысяч заражений COVID-19 и гриппом.

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