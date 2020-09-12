В Украине хотят создать "Акт Сенцова" для санкций против иностранных чиновников

Министерство иностранных дел Украины планирует разработать "Акт Сенцова" по образцу американского "Акта Магнитского". Таким образом власти хотят ввести санкции и преследовать иностранных должностных лиц за нарушение прав людей. Об этом рассказал специальный представитель МИД по вопросам санкционной политики Алексей Макеев, пишет "Зеркало недели".

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Отмечается, что МИД обновляет свою санкционную политику в отношении России и хочет разработать алгоритмы введения санкций, присоединения к санкциям Совета Безопасности ООН, а также введения в законодательство санкций ЕС.

"Мы планируем создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова" – процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных должностных лиц, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров", – написал он.

Также чиновники планируют создать систему проверки эффективности санкций, внести изменения в Административный и Уголовный кодекс об ответственности за нарушение санкций и создать открытый реестр санкций.

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Напомним, ранее сейм Литвы поддержал резолюцию о включении в литовский "список Магнитского" лиц, связанных с делом украинского бывшего политзаключенного Олега Сенцова.

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Как известно, "Акт Магнитского" разработали в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Вскоре подобные "акты Магнитского" одобрили Канада и страны Балтии.

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