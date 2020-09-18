В Украине был либеральный карантин: Зеленский объяснил скачок заболеваемости COVID-19

К резкому скачку заболеваемости коронавирусом, из-за которого в Украине в последнее время все чаще регистрируют рекордные показатели распространения COVID-19, привели действия местной власти.

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Об этом во время рабочей поездки в Тернопольскую область заявил президент Владимир Зеленский.

"Из-за политических игр и подготовку к местным выборам некоторые представители местной власти, особенно в городах областных, начали почему-то воевать на словах с центральной властью из-за того, что власть закручивает гайки, как говорится. Хотели смягчения карантина", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в Украине не было жесткого карантина, напомнив, что в некоторых других странах людей, которые выходили на улицу без маски штрафовали, или применяли к ним силу.

"У нас с самого начала был достаточно либеральный формат карантина в сравнении со многими странами ... Я считаю, если бы не местные выборы (говорю вам откровенно), заболеваний у нас было бы меньше. Я говорю вам правду", – заверил Владимир Зеленский.

При этом ответственность за рост заболеваемости коронавирусом в Украине Зеленский возложил на местную власть и в частности городских и сельских глав, которые собственным примером подбивают жителей своих населенных пунктов к нарушению карантинных ограничений.

"Мы должны понимать, что мы сами выбираем себе жизнь. Мы с вами. Если есть какие-карантинные мероприятия, мы должны их придерживаться", – резюмировал президент.

Напомним, что по состоянию на 18 сентября в Украине зарегистрировали 169 472 случаев заболевания COVID-19, из которых 3468 оказались смертельными. В то же время, почти 75,5 тыс. человек удалось победить болезнь.

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