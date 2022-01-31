Обойдутся без вторжения! Путин хочет "русскую автономию" в Украине

Потенциальная угроза открытого нападения останется, однако до реальной еще далеко

Эксперты считают вероятность открытого вторжения РФ невысокой. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в конфликте с Украиной делает ставку не на военную силу, а на дестабилизацию внутри украинского государства и на пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24", оценивая возможность вторжения РФ.

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Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, что Путин использует технологию зависимости оккупированных территорий Донбасса от России.

"Под конец прошлого года уже был указ о признании товаров. До этого были розданы паспорта Российской Федерации, до этого были розданы страховые номера индивидуального лицевого счета, потом выдавались обязательные медицинские полисы государственные. Потом люди проголосовали на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. То есть Кремль и Путин сознательно делают так, чтобы эти территории были зависимы от Российской Федерации юридически даже после того, что якобы выполнят "Минск" и территории вернутся назад в Украину", – отметил он.

Как объяснил эксперт, "по документам это будет русская автономия в составе Украины, именно потому Кремль сознательно это и делает".

Военный эксперт Олег Стариков считает вероятность открытого вторжения РФ невысокой.

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"Я неоднократно повторял – та группировка, которая после 2015 года сосредоточена вокруг Украины, в том числе Черноморский флот и 22 корпус, 8 армия Южного военного округа, а также 20 армия Западного военного округа составляет 90-100 тысяч. Они там находятся в пунктах постоянной дислокации. Они там будут находиться всегда – по штату", – подчеркнул Стариков.

По его словам, потенциальная угроза "была, есть и останется", однако реальная угроза боевых действий "пока на низком уровне".

Дипломат Руслан Осипенко также считает, что Путин сделает ставку не на военное решение, а на политическое.

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"Он увидел, что армия Украины укреплена, и сейчас ей начали поставлять вооружения, которое может остановить это наступление, а может и обеспечить проигрыш российской армии. Это первый момент. Второй момент – единство Запада насчет суверенитета и независимости Украины. Ее признают независимым государством, а Путин ее видит своей территорией утраченной или "мятежной провинцией", – заявил дипломат.

По его мнению, "Путин сделал ставку не на военную силу, где он из-за поражения может потерять власть".

"Легче навязать в политическом плане одному человеку. Вот Ермак (глава Офиса президента Украины – ред.) поедет в Берлин, и там, я думаю, готовят ему ловушку по Минским соглашениям. Козак (заместитель главы администрации президента РФ – ред.) говорил – мы должны прийти к единой трактовке Минских договоренностей. Это было единственное противоречие – как трактуют Украина и Россия. Если это навяжут, и Ермак привезет это в Украину, тут будет дестабилизация. И тогда Россия воспользуется этой ситуацией", – считает Осипенко.

В США озвучили сроки возможного вторжения РФ в Украину

Главный аналитик Института военных исследований (Institute of War Studies) в Вашингтоне Мэйсон Кларк считает, что армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе".

"Хотя мы все еще считаем, что крупномасштабное вторжение маловероятно из-за высоких потерь – как человеческих, так и экономических, – мы считаем, что существует высокая вероятность того, что российские войска открыто войдут на Донбасс до конца февраля", – заявил он.

Кларк считает, что главная цель России – давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки по статусу Донбасса и Минским договоренностям, а также отказался от курса на НАТО.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.