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СЕГОДНЯ Новости политики

Обойдутся без вторжения! Путин хочет "русскую автономию" в Украине

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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31 января, 16:33
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Потенциальная угроза открытого нападения останется, однако до реальной еще далеко
Эксперты считают вероятность открытого вторжения РФ невысокой. Коллаж "Сегодня"
Эксперты считают вероятность открытого вторжения РФ невысокой. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин в конфликте с Украиной делает ставку не на военную силу, а на дестабилизацию внутри украинского государства и на пророссийски настроенных жителей ОРДЛО.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24", оценивая возможность вторжения РФ.

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Директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, что Путин использует технологию зависимости оккупированных территорий Донбасса от России.

"Под конец прошлого года уже был указ о признании товаров. До этого были розданы паспорта Российской Федерации, до этого были розданы страховые номера индивидуального лицевого счета, потом выдавались обязательные медицинские полисы государственные. Потом люди проголосовали на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. То есть Кремль и Путин сознательно делают так, чтобы эти территории были зависимы от Российской Федерации юридически даже после того, что якобы выполнят "Минск" и территории вернутся назад в Украину", – отметил он.

Как объяснил эксперт, "по документам это будет русская автономия в составе Украины, именно потому Кремль сознательно это и делает".

Военный эксперт Олег Стариков считает вероятность открытого вторжения РФ невысокой.

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"Я неоднократно повторял – та группировка, которая после 2015 года сосредоточена вокруг Украины, в том числе Черноморский флот и 22 корпус, 8 армия Южного военного округа, а также 20 армия Западного военного округа составляет 90-100 тысяч. Они там находятся в пунктах постоянной дислокации. Они там будут находиться всегда – по штату", – подчеркнул Стариков.

По его словам, потенциальная угроза "была, есть и останется", однако реальная угроза боевых действий "пока на низком уровне".

Дипломат Руслан Осипенко также считает, что Путин сделает ставку не на военное решение, а на политическое.

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"Он увидел, что армия Украины укреплена, и сейчас ей начали поставлять вооружения, которое может остановить это наступление, а может и обеспечить проигрыш российской армии. Это первый момент. Второй момент – единство Запада насчет суверенитета и независимости Украины. Ее признают независимым государством, а Путин ее видит своей территорией утраченной или "мятежной провинцией", – заявил дипломат.

По его мнению, "Путин сделал ставку не на военную силу, где он из-за поражения может потерять власть".

"Легче навязать в политическом плане одному человеку. Вот Ермак (глава Офиса президента Украины – ред.) поедет в Берлин, и там, я думаю, готовят ему ловушку по Минским соглашениям. Козак (заместитель главы администрации президента РФ – ред.) говорил – мы должны прийти к единой трактовке Минских договоренностей. Это было единственное противоречие – как трактуют Украина и Россия. Если это навяжут, и Ермак привезет это в Украину, тут будет дестабилизация. И тогда Россия воспользуется этой ситуацией", – считает Осипенко.

В США озвучили сроки возможного вторжения РФ в Украину

Главный аналитик Института военных исследований (Institute of War Studies) в Вашингтоне Мэйсон Кларк считает, что армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе".

"Хотя мы все еще считаем, что крупномасштабное вторжение маловероятно из-за высоких потерь – как человеческих, так и экономических, – мы считаем, что существует высокая вероятность того, что российские войска открыто войдут на Донбасс до конца февраля", – заявил он.

Кларк считает, что главная цель России – давить на президента Владимира Зеленского, чтобы он пошел на уступки по статусу Донбасса и Минским договоренностям, а также отказался от курса на НАТО.

Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

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