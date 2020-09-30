В ТКГ появится новый человек: Офис президента нашел кандидата

В Трехсторонней контактной группе появится новая должность пресс-секретаря. Офис президента уже даже подыскал кандидата – им видят бывшего посла Украины в Боснии и Хорватии, экс-советника главы СБУ Маркияна Лубкивского.

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Об этом он сам рассказал в интервью "Бабелю".

Он сообщил, что соответствующее предложение поступило ему от главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и от Офиса президента. По его словам, такое предложение было аргументировано опытом дипломатической работы в Хорватии, которая имеет уникальный опыт восстановления своего суверенитета и после этого даже вступила в ЕС и НАТО.

"Что касается самой предложения, я его изучаю и окончательно определюсь в ближайшее время. Это может занять несколько дней, я очень ответственно отношусь к этому предложению, я должен понимать, что те красные линии, которые у меня есть, никто не пересечет. Эта должность соответствует моей специальности, знаниям, которые я получил в дипломатии и секторе безопасности, но мне нужно еще несколько дней, чтобы окончательно определиться … Вопрос, каким образом будет определено мое участие и моя работа в ТКГ, пока обсуждается", – сказал Лубкивский.

Он объяснил, что предложение касается не отдельно работы в формате спикера ТКГ, а вообще его участия в работе переговорной группы. Дипломат уточнил, что в ТКГ ищут человека, который будет рассказывать о работе делегации украинцам и международным партнерам.

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"Чтобы не случалось таких случаев, которые были в прошлом, чтобы звучала позиция делегации, а не собственные точки зрения, коммуникация должна быть единой. Должна быть политика one voice, но это не значит, что комментирует один человек", – пояснил Лубкивский.

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Кандидат в ТКГ сразу дал понять, что не может быть двойной позиции, является ли Россия агрессором, кому принадлежит Крым и был ли он украден – это очевидные моменты.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал о потенциальном новом участнике ТКГ, передает УНИАН.

"Это не спикер, а это пресс-секретарь наверное … Это техническая должность. Потому что будут нарабатываться драфты всех встреч. И будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которые были достигнуты в Минском процессе", – сказал он.

Напомним, сегодня был уволен из ТКГ замглавы делегации Витольд Фокин. Причиной этому стали его скандальные высказывания по Донбассу в последнее время, а последней каплей – его вчерашнее заявление, что якобы он не видит войны России с Украиной на Донбассе.

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