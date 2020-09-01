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В ТКГ по Донбассу рассказали, как продвигается очередной обмен пленными

1 сентября, 21:17

Кристина Зеленюк , Игорь Тимофеев

Сейчас «мяч» находится на российской стороне, говорит Александр Мережко

В среду, 2 сентября, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы, от результатов которого зависит встреча внешнеполитических советников лидеров "Нормандской четверки" в Париже. На нем, среди прочих вопросов, будет обсуждаться и очередной обмен пленными и удерживаемыми лицами с Россией и подконтрольными ей боевиками на Донбассе.

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Как идет подготовка к обмену, замглавы украинской делегации в ТКГ, председатель комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мы используем лексику, связанную с удерживаемыми лицами. Мы не пользуемся термином "пленные". Дело в том, что речь идет о взаимном согласовании списков. И мы сделали все, что от нас зависело в этой ситуации. К сожалению, сейчас можно сказать, мяч находится на стороне российской делегации. Они должны сделать шаг навстречу. Но хочу сказать, что взаимное освобождение удерживаемых лиц – это очень сложный и деликатный процесс. И здесь я бы хотел немного воздержаться от озвучивания деталей. Но, хочу подчеркнуть еще раз, Украина сделала все, что от нее зависело, чтобы это произошло", – говорит украинский переговорщик.

В то же время он опроверг предположение, что Россия увязывает обмен с выполнением Украиной политического блока Минских договоренностей.

"Думаю, нет. По крайней мере, официально это так не выглядит. Хотя некоторые намеки на это можно услышать в риторике представителей российской делегации, в частности в риторике так называемых "приглашенных лиц" (речь идет о представителях ОРДЛО, которых российская делегация "пригласила" для участия в переговорах ТКГ. – Ред.). Но официально они не обусловливают обмен удерживаемыми лицами какими-то дополнительными политическими требованиями", – подчеркнул Мережко.

Напомним, ранее украинский переговорщик рассказал, о чем пойдет речь на новом заседании ТКГ по Донбассу.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Закрепления особого статуса Донбасса в Конституции не будет: интервью с замглавы украинской делегации в ТКГ Александром Мережко".

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс Нормандская четверка обмен пленными нормандский формат ТКГ Александр Мережко

Источник: Сегодня

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