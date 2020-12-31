В суд по делу Микитася зашла толпа молодых людей (видео)

После того, как 30 декабря не удалось избрать меру пресечения экс-нардепу Максиму Микитасю, сегодня продолжится судебное заседание. Однако уже с самого утра в здание Шевченковского районного суда Киева зашла толпа активистов. Об этом передает с места событий корреспондент "Сегодня".
Сами активисты назвали себя неравнодушными гражданами и пришли митинговать против замглвы ОПУ Олега Татарова, который вместе с Микитасем фигурирует в уголовном деле НАБУ, и выкрикивали: "Татарова на нары".
Всего их там собралось около 50 человек. Сам Микитась вышел из суда, спокойно пройдя через их ряды.
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