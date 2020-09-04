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В США уверены, что Россия будет подрывать доверие к голосованию по почте

4 сентября, 03:27

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Усилия РФ по влиянию на голосование по почте продолжаются с марта

Россия стремится подорвать доверие американских граждан к избирательному процессу, связанному с голосованием по почте.

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Об этом говорится в докладе, подготовленном Министерством внутренней безопасности США, – пишет "Интерфакс".

"Россия, вероятно, продолжит усиливать критику голосования по почте в условиях пандемии COVID-19, чтобы подорвать общественное доверие к избирательному процессу", – говорится в сообщении.

В докладе отмечается, что "усилия РФ по влиянию на голосование по почте продолжаются с марта, а российские государственные СМИ и социальные сети вовлечены в них".

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"Скорее всего, (Россия – Ред) будет продвигать обвинения в коррупции, сбоях системы и иностранном злонамеренном вмешательстве, чтобы посеять недоверие к демократическим институтам и результатам выборов", – говорится в документе.

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Ранее генпрокурор США Уильям Барр, как ранее и американский президент Дональд Трамп, выступил против голосования по почте и назвал его "игрой с огнем".

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

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Россия США почта голосование

Источник: Интерфакс

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