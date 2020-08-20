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В США стартовала работа над возобновлением санкций ООН против Ирана

20 августа, 03:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты

Администрация США начала работу над восстановлением санкций ООН в отношении Ирана, сообщил на брифинге американский президент Дональд Трамп, – пишет "Интерфакс".

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Он отдал госсекретарю Майку Помпео распоряжение восстановить практически все приостановленные санкции ООН в отношении Ирана.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что будут использовать дипломатические инструменты, чтобы убедить партнеров по СБ ООН в необходимости продлить ограничительные меры в отношении Ирана, и в частности эмбарго на поставки вооружений Тегерану.

Ранее Соединенные Штаты Америки расширяют антииранские санкции. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, – пишет Госдеп.

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Дополнительные ограничительные меры призваны помешать поставкам в Иран продукции, которая, по мнению Вашингтона, может использоваться Тегераном в ядерной, ракетной и военной программах.

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Напомним, эскалация в отношениях Тегерана и Вашингтона достигла своего пика в этом году, когда США уничтожили в Ираке командира иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани. Иранцы на это ответили обстрелом американской базы в Ираке.

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Иран США санкции

Источник: Интерфакс

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