В США назвали нардепа Деркача российским агентом

Америка недавно ввела санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача, который грозился разоблачением "шокирующих фактов" коррупции, обвинив его во вмешательстве в американские выборы. В США назвали его российским агентом и объяснили последствия этих ограничительных мер.

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Об этом рассказал спикер Госдепа Дэниэл Лангенкемп, передает пресс-служба посольства США в Украине.

По данным Госдепа, украинский нардеп поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более десяти лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире.

В ведомстве разъяснили, что означают введенные против Деркача санкции.

"Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?" Ответ: "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку подсанкционным лицам и/или организациям, могут сами стать объектом санкций. Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?" – тоже будет "да". Юридические лица, принадлежащие заблокированной персоне, также могут считаться заблокированными. Имущество и доли в собственности такого предприятия блокируются вне зависимости от того, перечислено ли именно это юрлицо в приложении к Исполнительному распоряжению или внесено ли иным образом в санкционный список", – рассказал Лангенкемп.

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 сентября Штаты ввели санкции против Деркача за попытку вмешательства в выборы. Нардеп внесен в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое помещает в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а американцам запрещено иметь с ними дела.

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