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В США экс-спецназовца обвинили в шпионаже в пользу России

22 августа, 01:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В суде заявили, что мужчина предал спецназ

В США арестовали бывшего спецназовца, которого обвинили в сотрудничестве с российской разведкой, – об этом пишет "Интерфакс".

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В заявлении судьи Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".

"Деббинс нарушил клятву американского военнослужащего, предал спецназ и поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, разгласив конфиденциальную информацию сотрудникам российской разведки, предоставив детали о своем подразделении, выдав российской разведке личности его сослуживцев и пытаясь завербовать их", – говорится в информации служителя Фемиды.

"Наша страна доверяла обвиняемому, он принял это доверие и направил его против США", – резюмировал судья.

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"Задачей наших военных является защита нашего народа от противников. Служащие, находясь на посту, идут на неимоверные жертвы. Когда они вступают в сговор и передают секретную информацию нашим противникам за рубежом, они предают клятву, данную стране и сослуживцам. Как показывает этот вердикт, мы быстро и упорно привлекаем таких людей к ответственности", – подчеркивается в заявлении.

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Деббинсу грозит пожизненное заключение.

Ранее гражданина Норвегии задержали за шпионаж в пользу России.

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Россия США шпион спецназ

Источник: Интерфакс

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