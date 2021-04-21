В списке 13 человек и 95 компаний: Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 13 граждан и 95 компаний. Указ вступает в силу со дня публикации.
Об этом говорится на сайте президента.
Под санкции на три года попали:
- Араик Амирханян;
- Сеяр Куршутов;
- Александр Черепинский;
- Эдуард Кукоба;
- Олег Доронин;
- Тигран Мелконян;
- Владимир Полусыток;
- Денис Аминев;
- Сергей Сердюк;
- Михаил Грибанов;
- Андрей Попов;
- Олег Богданов;
- Юрий Дворак.
Также отмечается, что из 95 подсанкционных компаний две зарегистрированы в России.
Как сообщали новости "Сегодня", были введены санкции и в отношении 79 компаний, в том числе и российских.
Так, в черный список попало и федеральное агентство "Россотрудничество". В Кремле нервно отреагировали на это решение Зеленского.
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