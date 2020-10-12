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В "Слуге народа" скандал из-за вакцины РФ: Качура подает в суд на Богуцкую

12 октября, 15:01

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Нардепа Качуру обидели слова Богуцкой в соцсети и он решил разобраться

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что подает в суд на свою коллегу по фракции Елизавету Богуцкую за ее оскорбительный комментарий в его адрес касательно высказывания о российской вакцине против коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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После его заявления о том, что Украина могла бы закупить российскую вакцину, Богуцкая в соцсети обрушилась на него с негодованием и не стеснялась в выражениях.

"Вчера Елизавета написала оскорбительный пост про меня. Подаю иск в суд! А выигранные по решению суда средства передам организациям переселенцев из аннексированной РФ Автономной Республики Крым. Хотя бы такая польза будет от "деятельности" Елизаветы для крымчан", – написал Качура.

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Напомним, накануне в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что Украине не следует отказываться от российской вакцины против коронавируса, если будет доказано ее действие.

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На эти слова Богуцкая на своей странице в Facebook отреагировала резко. Вот один из отрывков ее поста: "Мне плевать, что там себе решил Качура уколоть, но говорить о том, что он заботится о здоровье украинской нации – это уже слишком. Это ж надо вообще быть тупым ботинком, чтоб на украинцах тестировать российский медицинский полуфабрикат".

Как сообщали новости "Сегодня", замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отреагировала на слова Качуры. Она напомнила, что нет ни одного нормального подтверждения, что российская вакцина действует.

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вакцина слуга народа Александр Качура Елизавета Богуцкая

Источник: Сегодня

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