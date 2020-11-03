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В "Слуге народа" рекорд по COVID-19: названо количество больных депутатов

3 ноября, 10:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Коронавирус продолжает косить народных депутатов и отправлять на больничный

Накануне коронавирусом заразился очередной депутат "Слуги народа" и общее количество коронавирусных "слуг" достигло 17 человек. Замглавы фракции Евгения Кравчук отметила, что это своеобразный рекорд. Об этом она сказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Я не владею информацией, какая ситуация по другим фракциям, а у нас (в "СН"), к сожалению, такой себе рекорд по одновременному количеству больных COVID-19 – сейчас у нас 17 народных депутатов на больничном с позитивным тестом на коронавирус", – рассказала она.

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Кравчук уверена, что, несмотря на заболеваемость, в Раде наберется достаточное количество голосов для принятия законопроектов в ответ на скандальные решения Конституционного суда.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что коронавирус добрался уже до 60 народных депутатов. По его словам, часть парламентариев ушли на самоизоляцию, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами, которые заболели. Также мы писали, что двое заместителей главы Офиса президента заразились коронавирусом.

А тем временем по состоянию на утро 3 ноября в Украине подтвердили 8899 новых случаев заражения коронавирусом (411 093 с начала эпидемии). За понедельник умерли 157 украинцев (7532 с начала эпидемии), а выздоровели 5100 человек (168 868 с начала эпидемии). Стоит отметить, что и по суточной заболеваемости, и по выздоровевшим сегодня зафиксирован рекорд.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус слуга народа Евгения Кравчук COVID-19

Источник: Сегодня

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