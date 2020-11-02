В "Слуге народа" рассказали, при каком условии поддержат роспуск КСУ

Янченко считает, что судьи Конституционного суда могут сами уйти в отставку

Народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" поддержат законопроект президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда, если не найдут "менее болезненных" решений.

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Об этом заявила народный депутат Галина Янченко после заседания фракции, передает УНН.

"Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, менее болезненных решений. Что значит "менее болезненных"? Это, среди прочего, добровольная отставка председателя Конституционного суда и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов", – заявила депутат.

Янченко считает, что председатель КСУ и судьи, поддержавшие решение от 27 октября, могут самостоятельно уйти в отставку.

"Депутаты не могут на это повлиять, но это может быть позиция судей КС. Я считаю, что Конституционный суд принял это решение с нарушением и духа, и буквы закона. Они подорвали доверие к Конституционному суду. Единственное, что они могут сделать последнее хорошее для этой страны – просто уйти добровольно со своего поста и таким образом восстановить доверие", – заявила нардеп.

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По словам Янченко, президент Владимир Зеленский, который сегодня принимал участие в заседании фракции, пробыл там недолго, кратко представив свою позицию по КСУ. Также он говорил о результатах выборов.

"Президент фактически представил свои позиции. Также кратко очертил результаты выборов и то, что партия будет делать определенные выводы. Возможно, в том числе и кадровые выводы по результатам местных выборов. Это был короткий доклад с его стороны, и дальше он отправился, очевидно, на последующие консультации, переговоры", – отметила нардеп.

Напомним, на заседании фракции в понедельник, 2 ноября, президент Владимир Зеленский призвал фракцию "Слуги народа" поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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