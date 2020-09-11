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В "Слуге народа" прокомментировали заявления Богдана о "договоренностях с РФ"

11 сентября, 09:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший соратник Зеленского наговорил на допрос в ГБР

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что правоохранительные органы должны проверить скандальные заявления экс-главы Офиса президента Андрея Богдана в интервью Дмитрию Гордону.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Он прокомментировал высказывания Богдана, что якобы нынешний руководитель ОПУ Андрей Ермак сотрудничает с РФ или ее спецслужбами.

"Там (в интервью. – Ред.) много было разных фантазий, предположений, домыслов. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на 6-м или 7-м году тех событий, которые в Украине происходят в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать – сотрудничает с Российской Федерацией", – сказал Корниенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в одном из интервью Андрей Богдан сказал, что иностранные спецслужбы верят в существование договоренности между Украиной и Россией о взаимных уступках. Якобы план состоит из 12-13 пунктов и утверждался нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – сказал Богдан.

После этих высказываний Богдана вызвали на допрос в ГБР. Он выступит в качестве свидетеля для проверки озвученных им заявлений.

Смотрите также видео, как в Киеве подожгли автомобиль Богдана:

Видео: Андрей Богдан/Facebook

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слуга народа Андрей Богдан Александр Корниенко
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