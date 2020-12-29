В "Слуге народа" прокомментировали отстранение Тупицкого с должности судьи КСУ

Во фракции считают, что Тупицкий сам должен уйти в отставку

Во фракции "Слуга народа" считают, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен быть отстранен с должности судьи.

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Об этом заявила заместитель главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает "Интерфакс".

"С точки зрения нравственности и справедливости – Тупицкий сам должен был уйти в отставку или обратиться в КС, чтобы его отстранили крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", – сказала Янченко.

По ее словам, Тупицкого отстранили с должности судьи, поэтому он не может присутствовать на судебных заседаниях. Янченко также отметила, что необходимо найти выход из сложившегося конституционного кризиса.

Напомним, Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

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Также мы писали, что главу КС Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля.

Кроме того, ранее в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку.

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