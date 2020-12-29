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В "Слуге народа" прокомментировали отстранение Тупицкого с должности судьи КСУ

29 декабря, 23:41

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Во фракции считают, что Тупицкий сам должен уйти в отставку

Во фракции "Слуга народа" считают, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий должен быть отстранен с должности судьи.

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Об этом заявила заместитель главы Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает "Интерфакс".

"С точки зрения нравственности и справедливости – Тупицкий сам должен был уйти в отставку или обратиться в КС, чтобы его отстранили крайней мере на время расследования. Но мы видим человека, который банально и жадно держится за свое кресло, поэтому другого выхода из ситуации, наверное, нет", – сказала Янченко.

По ее словам, Тупицкого отстранили с должности судьи, поэтому он не может присутствовать на судебных заседаниях. Янченко также отметила, что необходимо найти выход из сложившегося конституционного кризиса.

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Напомним, Владимир Зеленский отстранил на два месяца от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

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Также мы писали, что главу КС Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем использования заведомо ложных показаний свидетеля.

Кроме того, ранее в СНБО призвали Тупицкого подать в отставку.

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КС слуга народа
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