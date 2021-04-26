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В "Слуге народа" попросили США о военной помощи из-за российской техники у границ

26 апреля, 16:36

Виталий Семченко Виталий Семченко

Арахамия подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО

Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия призвал Конгресс США предоставить Украине военную помощь в связи с наращиванием российских войск вдоль границ.

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Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Политик выразил надежду, что в ближайшее время Украина сможет получить военную помощь благодаря принятию Соединенными Штатами двухпартийного проекта закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности".

Отмечается, что этот документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

Также Арахамия подчеркнул, что наша страна продолжает прилагать усилия для вступления в НАТО.

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"В течение последних двух лет наш парламент сделал заметные шаги для внедрения реформ, способствующих демократическим процессам, борьбе с коррупцией и приведению наших Вооруженных сил в соответствие со стандартами НАТО", – сказано в сообщении.

Глава фракции отметил, что власть активизирует диалог по Крыму с помощью инициативы "Крымская платформа". Арахамия призвал американскую сторону и всех международных партнеров присоединиться к диалогу.

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