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В "Слуге народа" ответили на заявление Москвы о саммите "Нормандской четверки"

18 сентября, 11:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Встреча может быть в любое время, заявил Арахамия

Заявление Москвы о том, что пока нет оснований проводить встречу лидеров стран "Нормандской четверки", являются попыткой давления на Киев. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Насколько мне известно, позиция (о дате проведения встречи лидеров стран "Нормандской четверки". – Ред.) не согласована, это просто, по-моему, такая попытка давления политического… По состоянию на сегодняшний день ничего не определено, и встреча может быть в любое время", – сказал он.

Политик напомнил, что российская сторона неоднократно что-то заявляла, "а потом это оказывается неправдой".

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые в Париже на встрече "Нормандской четверки", еще не выполнены, поэтому пока рано говорить о проведении нового саммита в "нормандском формате".

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В МИД Украины считают, что Кремль не заинтересован в проведении саммита.

Сайт "Сегодня" также писал, что во время визита в Австрию президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время планируется еще одна встреча в "нормандском формате" на уровне советников глав государств, и все лидеры подтвердили готовность к ней.

Больше о том, о чем договорилась "Нормандская четверка" в декабре 2019-го в Париже, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс Нормандская четверка минские соглашения Давид Арахамия
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